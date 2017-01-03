Во Львовской области рейсовый автобус столкнулся с легковым авто, есть погибший

Во Львовской области рейсовый автобус с 29 пассажирами на дороге «Львов – Жидачев» столкнулся с автомобилем «ГАЗ – 24», передает пресс-служба Львовской ОГА.

Авария произошла 2 декабря вечером. Отмечается, что водитель легкового авто "ГАЗ-24" двигался в направлении села Заречье, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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Вследствие этого автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом "Калуш-Львов". Водитель легкового авто погиб на месте.

Причины аварии сейчас выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате столкновения иномарок погибли три человека, травмы получил 3-летний ребенок. Авария произошла 2 января, около 3:20 произошло на Алексеевке в районе выезда на Окружную дорогу.