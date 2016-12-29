СБУ во Львове взялась за сепаратизм в газете "Русский вестник"

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского облсовета.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

Пресс-секретарь львовского СБУ Мирослава Клячкивская в комментарии изданию Galinfo сообщила, что действия правоохранителей были инициированы львовский облсоветом.

Уже проведена неотложная экспертиза печатной газеты и выявлены преступные действия.

Также в газете нашли проявления межнациональной нетерпимости и унижение чести и достоинства.

Напомним, 9 декабря во Львове суд выселил Российский культурный центр.

Ранее львовские депутаты приняли решение выселить Российский культурный центр из коммунальных помещений облсовета и вернуть здание в собственность коммунального учреждения. Было решено, что новыми арендаторами станут волонтерские организации и музей Революции Достоинства.