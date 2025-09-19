Ziferblat впервые появились без своего барабанщика.

Известный украинский певец Артем Пивоваров объединился с представителями Украины на "Евровидении-2025" группой Ziferblat. Вместе артисты выпустили трек "Будь здоров", в рамках авторского проекта Пивоварова "The Вуса".

На YouTube состоялась премьера яркого клипа исполнителей в ретро стиле, который отправляет зрителей в прошлый век. Что Артем, что Ziferblat поразили своими эффектными образы. Если для группы такой стиль является более-менее привычным, то для фанов Пивоварова было сюрпризом увидеть артиста в темном парике и с макияжем.

"Я рад, что ребята приняли участие в моем проекте, ведь "The Вуса" - о самоиронии и экспериментах, на что решаются далеко не все. Эта работа получилась такой же легкой, как и сотрудничество с ребятами на студии. Надеюсь, она добавит позитивных ощущений каждому", - признался Пивоваров.

Видео дня

Стоит отметить, что на съемках клипа "Будь здоров" уже не присутствовал барабанщик группы Ziferblat Федор Ходаков. Коллектив пока не комментирует замену участника, однако в новой видеоработе появились с другим музыкантом, чем еще больше подогрели слухи поклонников.

"Считаю, у нас получилась очень классная коллаборация. Артем пришел к нам с идеей сделать совместную работу еще в прошлом году, но серьезно к написанию песни мы приступили уже в июне 2025 года. Мы постарались с Даней максимально добавить наших идей в песню, написали второй куплет, часть акустической гитары, некоторые синтезаторы и электрогитару", - высказались о новой работе братья Лещинские.

Артем Пивоваров x The Вуса x Ziferblat - Будь здоров

Напомним, что на днях сеть всколыхнула новость, что Артем Пивоваров нарвался на полицию во время своего импровизированного выступления в Нью-Йорке.

