Народная избранница назвала проект бюджета на следующий год "бюджетом розовых пони".

Согласно текущему проекту государственного бюджета на 2026 год, денег на зарплаты военным хватит лишь до июня. Об этом заявила народный депутат от фракции "Голос" Юлия Сирко с трибуны парламента во время представления законопроекта о главной смете страны.

"Зарплат хватает по этому бюджету, который нам предоставили, до июня месяца. Я не знаю, война в июне закончится, или где мы будем брать эти средства", - заявила Сирко.

Парламентарий добавила, что проблема документа - недостаточное понимание того, где будут искать средства на покрытие расходов.

"Министр финансов четко сказал, что нам не хватает 18 миллиардов долларов. Это при том бюджете - я называю это "бюджет розовых пони" - в котором очень все красиво написано, но никто не знает, откуда взять деньги на то, чтобы это выплатить", - считает Сирко.

Народная избранница добавила, что нагрузка на расходную часть бюджета в следующем году будут значительно выше.

Проект бюджета на 2026 год - главные новости

Министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Раде отметил, что непокрытая потребность Украины во внешнем финансировании на следующий год составляет 18,1 млрд долл. Общая потребность во внешнем финансировании на следующий год составляет 2, 079 трлн грн

Согласно проекту государственного бюджета на 2026 год, общая сумма расходов на безопасность и оборону страны составит 2,8 трлн грн (27,2% ВВП). Это на 168,6 млрд грн больше, чем в 2025 году.

По словам главы Минфина, сейчас Украина ведет переговоры о возможности направления помощи международных партнеров на финансирование потребностей военнослужащих, в том числе - повышение им зарплат.

