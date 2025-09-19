Также страна сокращает импорт газа из России.

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что его правительство поддерживает усилия Европейской комиссии по монетизации замороженных активов РФ, которые находятся в ЕС, для финансирования украинского правительства. Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV, цитирует Reuters.

"Испания выступает за максимальное увеличение финансирования Украины... Мы выступаем за поиск креативных способов использования этих замороженных активов", - подчеркнул Куэрпо.

По словам министра, Испания, которая является одним из основных импортеров российского сжиженного природного газа в Европейском Союзе, работает над сокращением этого импорта и диверсификацией поставок из таких стран, как США.

Видео дня

Использование замороженных активов РФ - последние новости

Ранее издание Financial Times писало, что в Европе придумали, как передать Киеву замороженные активы РФ без их конфискации. По словам журналистов, одна из рассматриваемых схем предусматривает покупку беспроцентных облигаций ЕС за российские деньги, замороженные в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Таким образом за Россией формально сохранится ее капитал в виде еврооблигаций, однако потраченные на покупку облигаций российские деньги будут переданы Украине несколькими траншами.

В то же время верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас объяснила, в каком случае Россия может вернуть свои замороженные активы в ЕС. Она подчеркнула, что это может произойти после того, как РФ выплатит Украине репарации.

"Нам надо глубоко погрузиться в тему замороженных активов. Есть за и против. Есть определенные чувствительные моменты, но надо аргументированно обсудить возможные риски. Конечно, должна быть стратегия выхода из кризиса, но мы даже не можем представить, что в случае прекращения огня эти активы вернут России без того, чтобы она выплатила репарации", - отметила Каллас.

Вас также могут заинтересовать новости: