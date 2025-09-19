Драгоценный металл успел потерять уже 60 долларов.

Золото падает после нового рекорда. Цены на металл сдерживает осторожность трейдеров относительно будущих снижений ставок Федеральной резервной системы США и укрепление доллара США.

Издание Bloomberg пишет, что золото торговалось примерно на 60 долларов ниже. Так, драгоценній металл стоит 3646,17 долларов за тройскую унцию, а это 31 грамм. Таким образом, 1 грамм стоит примерно 117, 6 доллара.

Стоит отметить, что трейдеры ожидают еще двух снижений ставок в этом году и смягчения денежно-кредитной политики ФРС - основный катализатор роста цен на золото на 38% в этом году. Цены в 2025 году также поддерживались спросом на безопасные активы из-за опасений по поводу геополитических конфликтов и влияния пошлин президента Дональда Трампа на мировую экономику, а также увеличения запасов центральных банков.

В то же время цены на серебро, платину и палладий выросли.

Цены на золото - прогнозы аналитиков

Эксперты банка Goldman Sachs Group Inc. заявили, что цены на золото могут подняться почти до 5000 долларов за унцию, если инвесторы переведут лишь небольшую часть своих активов из казначейских облигаций в золото на фоне опасений из-за вмешательства президента США Дональда Трампа в деятельность центрального банка.

