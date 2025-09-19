Экспорт российской нефти в Индию сократился до двухлетнего минимума.

Несмотря на возобновление переговоров с Вашингтоном, индийские нефтепереработчики не планируют отказываться от российской нефти, поскольку внутренний спрос на топливо растет после сезона муссонов (сезона дождей, который длится преимущественно с июня по сентябрь), сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, индийские компании планируют закупать российское сырье для поставки в ноябре и декабре. Вместе с тем, отмечается, что объемы закупок могут быть ниже пиковых показателей последних лет.

При этом, по данным системы отслеживания судов, из-за ударов украинских беспилотников по российским НПЗ экспорт нефти из РФ в Индию в период с 17 августа по 14 сентября сократился в среднем до 1 миллиона баррелей в сутки - самого низкого показателя за два года. Впрочем собеседники издания ожидают, что эта цифра будет расти.

Видео дня

Тем не менее, индийские нефтепереработчики остерегаются чрезмерной зависимости от Москвы. Они продолжают участвовать в тендерах и искать альтернативы. Государственная Indian Oil Corp, например, сейчас ежемесячно покупает примерно один очень большой танкер для перевозки бразильской нефти.

Отказ Индии от российской нефти

Как известно, Индия после полномасштабного вторжения России стала одним из крупнейших импортеров российской нефти в мире. Вместе с тем, в середине июля министр нефти Индии Хардипа Сингх Пури заявил, что его страна сможет найти замену российской нефти, в случае попадания под вторичные американские санкции. Он пояснил, что на рынке появляется немало новых поставщиков. Кроме этого, сама Индия наращивает добычу сырья.

Нью-Дели даже постепенно сокращал импорт российского сырья. Так, по состоянию на среду августа экспорт сырья из РФ в Индию в 2025 году сократился до максимум 400 тысяч баррелей.

Однако, на фоне непубличной ссоры между премьером Индии Моди и президентом США Дональдом Трампом и отсутствия продвижения в торговых переговорах между Вашингтоном и Нью-Дели и роста пошлин индийские чиновники заявили о намерении продолжать импорт российской нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: