После встречи с Кличко МВД Германии выделит более 100 млн грн и купит дроны для ВСУ

Министерство внутренних дел Германии выделит 2 млн евро (более 100 млн грн) и закупит дроны для сил обороны и безопасности Украины. А Киеву передаст грузовую технику для городских служб. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в своем телеграмм-канале после встречи с федеральным министром внутренних дел Германии Александером Добриндтом.

"Встретился в Берлине с федеральным министром внутренних дел Германии Александером Добриндтом. Я благодарен Александеру, который во время нашей встречи принял решение о том, что МВД Германии выделит 2 млн евро и закупит дроны для сил обороны и безопасности Украины. А Киеву вскоре передаст грузовую технику для городских служб. Александер Добриндт подчеркнул, что Германия не прекратит поддержку Украины", - написал Виталий Кличко.

Также мэр Киева обсудил с министром внутренних дел Германии необходимость наращивания военной помощи Украине.

"Говорили о важности окончания войны в Украине для безопасности во всей Европе. Потому что агрессивные планы Путина по отношению к Европе не изменились. Масштабная война реальна. Европейцы должны наконец-то понять, что времени для дальнейших разговоров нет. Должны быть конкретные действия. Главным в этом плане является радикальное наращивание военной помощи Украине. Именно на украинском фронте решается будущее Европы, ее безопасность и стабильность", - отметил Виталий Кличко.