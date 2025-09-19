Благодаря этому шпионы могут безопасно связаться с MI6 через Интернет.

Британская служба внешней разведки MI6 создала новый онлайн-портал, который позволит потенциальным шпионам в России и других странах безопасно отправлять агентству сообщения через даркнет. Об этом сообщает Bloomberg.

В сообщении Министерства иностранных дел страны говорится о том, что уходящий глава MI6 Ричард Мур заявит о запуске портала Silent Courier в пятницу во время выступления. Кроме того, агентство опубликует инструкции на своем официальном YouTube-канале, чтобы помочь новобранцам передавать информацию о вражеских разведывательных действиях или терроризме.

"Сегодня мы просим тех, кто владеет конфиденциальной информацией о глобальной нестабильности, международном терроризме или враждебной разведывательной деятельности государств, безопасно связаться с MI6 через Интернет. Наши виртуальные двери открыты для вас", - заявит Мур в своей речи в Стамбуле, согласно заявлению МИД Британии.

В Bloomberg добавили, что те, кто хотят шпионить в пользу Великобритании, должны загрузить браузер TOR с помощью устройства, которое не связано с ними лично, а также использовать надежную виртуальную частную сеть.

В MI6 заявили, что впервые используют анонимность даркнета, чтобы потенциальные агенты, проживающие в РФ и в других странах мира, могли уменьшить риски для себя.

"Этот подход повторяет подход Центрального разведывательного управления, которое в 2023 году опубликовало в социальных сетях видеоролики по поиску потенциальных российских шпионов. Мур покидает пост главы MI6, который занимал в течение пяти лет, в конце сентября. Его заменит Блейз Метревели, которая станет первой женщиной во главе агентства", - подчеркнули в издании.

Деятельность агентов РФ - последние новости

Как писал УНИАН, СБУ задержала агента РФ, которая хотела взорвать популярный отель в Ровно. Отмечается, что женщина по заказу российских спецслужбистов оставила самодельное взрывное устройство в одном из номеров комплекса.

"Как установило расследование, подготовкой теракта занималась 49-летняя местная жительница, которую оккупанты завербовали через сайт знакомств. После вербовки агент получила координаты схронов, из которых забрала готовую взрывчатку и ключ от гостиничного номера, заранее забронированного на подставное лицо", - рассказали в СБУ.

Также в Киеве был задержан агент РФ, который пытался взорвать военного. Для этого агент заманил украинского воина в один из столичных дворов под видом "свидания" с девушкой из "чата для знакомств".

"Когда военный прибыл на локацию, рашисты дистанционно взорвали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое находилось в скутере, припаркованном рядом с "местом свидания". В результате происшествия никто не пострадал", - отметили в СБУ.

