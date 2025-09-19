Общая потребность Украины во внешнем финансировании в следующем году составляет более 2 триллионов грн.

Непокрытая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год составляет 18,1 млрд долл. (827,17 млрд грн по курсу доллара, заложенному в проекте Госбюджета-2026 на уровне 45,7 грн/долл.) Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Отмечается, что общая потребность Украины во внешнем финансировании в 2026 году составит 2, 079 трлн грн.

По его словам, эта сумма уже заложена в проекте государственного бюджета и состоит из двух основных частей: дефицита бюджета и потребностей в выплате внешних долговых обязательств.

"У нас есть понимание, каким образом мы будем закрывать эту потребность. Большая часть уже обеспечена благодаря программе Ukraine Facility и кредиту под замороженные российские активы. В то же время остается непокрытая потребность, которую мы коммуницируем с международными партнерами", - сказал Марченко.

Он напомнил, что во время последней миссии МВФ правительство поставило вопрос о необходимости новой программы. Общая потребность средств для финансирования четырехлетней программы может составить 150-170 млрд долл.

Бюджет Украины - главные новости

Министр финансов Сергей Марченко также заявил 19 сентября в парламенте, что, вероятно, до конца года возникнет необходимость еще раз менять государственный бюджет на 2025 год, увеличивая расходы на сектор безопасности и обороны.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в случае продолжения войны на 2026 год надо найти дополнительные 60 млрд долл.

