Уже на следующей неделе погода в Украине испортится.

В течение выходных, 20-21 сентября, в Украине будет комфортная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, будет сухо и много солнца. Только в субботу на крайнем востоке местами пройдет небольшой дождь.

20-го сентября температура воздуха составит +19...+24 градуса, на юге и западе +24...+26 градусов.

21-го сентября будет почти лето, говорит Наталка Диденко. В течение дня воздух прогреется до +25...+28 градусов, лишь несколько свежее будет на востоке и юго-востоке, +21...+24 градуса.

"Похолодание придет с середины следующей недели", - напомнила эксперт по погоде.

Погода в Киеве

На выходных в Киеве будет сухо, солнечно и тоже тепло. В субботу в столице ожидается +22...+24 градуса, а в воскресенье воздух прогреется до +25...+28 градусов.

О том, что в Украину идет осеннее похолодание, говорит и черкасский синоптик Витлий Постригань. По его прогнозу, уже сегодня атмосфера стабилизируется, облаков станет меньше, а воздух прогреется до +18º...+23º. Однако такая погода продлится недолго. По предварительным модельным оценкам, похоже, что ближайшие выходные станут последними по-летнему теплыми с температурами днем +25º...+27º.

"А уже с 25 сентября осень резко напомнит о себе", - сообщил Постригань.

