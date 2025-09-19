Зеленский о новой атаке на Украину: Весь мир призывает к миру, но Россия не слышит

Надо активнее реализовывать все, что усиливает Украину, в частности масштабные соглашения по дронам и оружию, которые Украина предложила США, призывает президент.

Россия не слышит призывов к миру, а значит надо более решительные действия, отмечает президент Украины Владимир Зеленский и призывает к интенсификации масштабных соглашений по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила США,

Об этом говорится в реакции Зеленского в его Telegram-канале на новую атаку российских дронов на Украину, которая была сегодня ночью.

"Еще с вечера вчерашнего дня продолжалась атака российских беспилотников на Украину - почти 90 ударных дронов. Нашим воинам большинство удалось обезвредить. Спасибо за защиту неба. Под ударом были Донецкая область, Киевщина и столица, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Днепровщина. Среди целей - инфраструктура Украины, наши предприятия", - отметил президент.

Видео дня

Он подчеркнул, что в Павлограде на Днепровщине есть двое раненых людей, в Киеве с ночи продолжается ликвидация последствий российской атаки - повреждена инфраструктура общественного транспорта.

"Опять россияне бьют по гражданским тогда, когда весь мир, и прежде всего Соединенные Штаты, призывают к миру. Мы слышим позицию Президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России. Это означает, что надо активнее реализовывать все, что нас усиливает: программу PURL, сопроизводство, финализацию гарантий безопасности. На столе - масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Нужны решительные действия, чтобы Россия в конце концов тоже согласилась на дипломатию", - написал Зеленский.

И в то же время он выразил благодарность всем, кто помогает Украине.

Мирные переговоры - главные новости

Как сообщал УНИАН, 27 августа Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении рассказал о соглашениях, которые предлагает главе Белого дома Дональду Трампу.

По словам Зеленского, новоназначенному послу Украины в США Ольге Стефанишиной поставлена задача, чтобы договоренности, которые ранее были достигнуты в Вашингтоне с Президентом Трампом, прежде всего в оборонной сфере, были реализованы.

"Во многом именно от отношений с Америкой зависит долговременное обеспечение безопасности Украины. На столе - два украинских предложения, это сильные предложения. Это соглашение об оружии для Украины, это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов. И мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях", - отметил тогда глава государства.

