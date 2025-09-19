Местный житель наткнулся на подозрительный предмет, который может быть обломком ракеты.

В Польше возле Люблина нашли вероятные обломки ракеты. Местный житель сообщил о подозрительном предмете в селе Хойны, в 30 км от города, пишет RMF24.

Военная полиция предполагает, что это могут быть остатки ракеты, примененной для сбивания дрона во время российской атаки на Украину.

Местный житель наткнулся на находку и сразу обратился к правоохранителям. Военная полиция подтвердила, что предмет может быть частью ракеты, использованной 10 сентября для перехвата дрона, выпущенного Россией во время массированного удара по Украине.

Тщательное обследование территории назначено на 19 сентября. Его проведут следователи и эксперты военной полиции вместе с прокуратурой Люблина.

Дроновая атака на Польшу

10 сентября Россия нанесла массированный удар дронами по Украине, в результате чего часть беспилотников нарушила воздушное пространство Польши. Варшава тогда подняла в небо истребители F-16, а система ПВО отрабатывала перехват. Польские власти заявили о тесной координации с НАТО и осудили действия Москвы, подчеркнув, что российские атаки создают прямую угрозу безопасности стран Альянса.

Вторжение российских дронов в воздушное пространство НАТО имеет целью послать Западу два важных сигнала, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Прежде всего, отметил президент, российский диктатор Владимир Путин "проверяет НАТО".

