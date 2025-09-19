Певец рассказал о своем отношении к коллеге.

Известный украинский певец и участник группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта эмоционально высказался о Насте Каменских.

После недавнего скандала вокруг артистки, которая на концерте в США спела свои русскоязычные хиты и опозорилась скандальным заявлением о языке, Олег прокомментировал свое отношение к инциденту.

"Если для нее язык любви - это язык палачей, убийц и насильников, то хорошо. Значит, она проявляет себя как нарочитый представитель врага. Она - враг Украины", - заявил Фагот в шоу "Ранок у великому місті".

К слову, после скандального заявления Настя Каменских возмутила украинцев и потеряла контракт с известным ювелирным брендом. Артистка была амбассадором "Золотого века" с 2021 года, но компания решила досрочно завершить рекламную кампанию с ней, опираясь на собственные ценности и принципы.

Напомним, ранее ведущий Алексей Суханов назвал причину, по которой Настя Каменских попала в недавний языковой скандал. Он отметил, что поведение артистки недопустимо во время полномасштабной войны в Украине.

