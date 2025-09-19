Специалисты работают над оперативным восстановлением стабильной работы сервисов.

В Киеве из-за ночного обстрела возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах станций скоростного трамвая и фуникулера. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram.

"В связи ночной вражеской атакой в ночь на 19 сентября произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП "Киевпастранс". Поэтому официальный сайт предприятия временно не работает", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев.

Отмечается, что специалисты предприятия и оператора телекоммуникационной сети работают над оперативным восстановлением стабильной работы сервисов.

Украина противодействует ударам российских дронов

Как сообщал УНИАН, министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина вскоре достигнет мощности применения не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки для защиты от российских атак. По его словам, уровень, который уже демонстрирует Россия - это 800 дронов в сутки. Именно поэтому Украине нужно иметь не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки.

Шмыгаль заверил, что производство дронов не является проблемой. По его словам, сложность заключается в наличии наземных комплексов управления, радаров и других элементов, которые используют искусственный интеллект для наведения.

