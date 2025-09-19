Более того, Россия попытается до конца года наносить до 1000 ударов по Украине в день, отмечает чиновник.

Киев и Москва пока не ведут переговоры по завершению войны и прекращению огня. Впрочем, продолжаются контакты по гуманитарным вопросам, в частности по обмену пленными.

Об этом в интервью CNN заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. На вопрос, продолжаются ли переговоры между Украиной и РФ по завершению войны, чиновник уточнил, что они касается только гуманитарной части.

"Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных", - отметил Умеров.

В то же время секретарь СНБО напомнил, что европейские лидеры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.

"Итак, на этом этапе, думаю, мы ждем, когда состоятся трехсторонние, двусторонние встречи", - добавил секретарь СНБО.

Также Умеров отметил, что Россия попытается до конца года наносить до 1000 ударов по Украине в день. Сейчас оккупанты комбинируют атаки, применяя крылатые и баллистические ракеты совместно с дронами-камикадзе.

"Россия пытается увеличить количество атак до тысячи в день, поэтому, до конца года, думаю, они расширят атаки. Это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезных намерений закончить войну", - сказал секретарь СНБО.

Мирные переговоры - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что Россия не слышит призывов к миру, а значит надо более решительные действия.

"Опять россияне бьют по гражданским тогда, когда весь мир, и прежде всего Соединенные Штаты, призывают к миру. Мы слышим позицию Президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России... Нужны решительные действия, чтобы Россия в конце концов тоже согласилась на дипломатию", - отметил Зеленский.

