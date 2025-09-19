Во многих странах температура подскочит до аномальных для сентября +35° и даже +39°!

После переменчивой первой половины сентября Европа на несколько дней окажется под влиянием мощного купола тепла. Как пишет Severe Weather Europe, уже на выходных температура во многих станах резко поднимется: во Франции, Италии, Германии и на Балканах ожидается +30…+37 °С, а в Испании и Португалии до +39 °С.

Синоптики отмечают, что за короткое время температура подскочит почти на 15 °С выше климатической нормы. Особенно заметно это будет в Центральной Европе. Так, Испания и Португалия прогреются до +35…+39 °С, местами до +40 °С. во Франции уже сегодня ожидается +34…+37 °С, в Италии и на Балканах на выходных будет +32…+35 °С, а в Германии и Польше +30…+32 °С.

Только в скандинавских странах, Турции и местами на западе Европы сильного потепления не будет.

Наибольшая аномалия прогнозируется в пятницу и субботу. В эти дни до двух третей Европы окажутся в зоне повышенных температур. Жара будет кратковременной, но интенсивной, а в воскресенье купол тепла начнёт смещаться на восток.

Как сообщается, вслед за жарой в Западную Европу ворвётся холодный фронт. Холодная воздушная масса может охватить Францию, страны Бенилюкс и часть Германии уже в воскресенье.

Таким образом, Европа в очередной раз столкнётся с экстремальными перепадами погоды: от почти летней жары до ощутимого похолодания за считаные дни.

Потепление в Украине - что известно

В Украине на выходных тоже станет гораздо теплее. Синоптики прогнозируют, что температура к концу недели практически по всей стране будет +25...+28, только на востоке и юго-востоке ожидается на пару градусов теплее.

Похолодание доберется до нашей страны в середине следующей недели.

