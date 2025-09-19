коллаж УНИАн, фото 

После переменчивой первой половины сентября Европа на несколько дней окажется под влиянием мощного купола тепла. Как пишет Severe Weather Europe, уже на выходных температура во многих станах резко поднимется: во Франции, Италии, Германии и на Балканах ожидается +30…+37 °С, а в Испании и Португалии до +39 °С.

Синоптики отмечают, что за короткое время температура подскочит почти на 15 °С выше климатической нормы. Особенно заметно это будет в Центральной Европе. Так, Испания и Португалия прогреются до +35…+39 °С, местами до +40 °С. во Франции уже сегодня ожидается +34…+37 °С, в Италии и на Балканах на выходных будет +32…+35 °С, а в Германии и Польше +30…+32 °С.

Только в скандинавских странах, Турции и местами на западе Европы сильного потепления не будет.

Видео дня

Наибольшая аномалия прогнозируется в пятницу и субботу. В эти дни до двух третей Европы окажутся в зоне повышенных температур. Жара будет кратковременной, но интенсивной, а в воскресенье купол тепла начнёт смещаться на восток.

Как сообщается, вслед за жарой в Западную Европу ворвётся холодный фронт. Холодная воздушная масса может охватить Францию, страны Бенилюкс и часть Германии уже в воскресенье. 

Таким образом, Европа в очередной раз столкнётся с экстремальными перепадами погоды: от почти летней жары до ощутимого похолодания за считаные дни.

Потепление в Украине - что известно

В Украине на выходных тоже станет гораздо теплее. Синоптики прогнозируют, что температура к концу недели практически по всей стране будет +25...+28, только на востоке и юго-востоке ожидается на пару градусов теплее. 

Похолодание доберется до нашей страны в середине следующей недели.

Вас также могут заинтересовать новости: