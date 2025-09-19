Россияне будут пытаться дойти до этой агломерации с разных сторон, считает эксперт.

Силам обороны удалось выстроить в Покровске достаточно мощную оборону, чтобы удерживать город в течение длительного времени. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Евгений Дикий - ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар".

"К сожалению, ценой города Покровск. Потому что его как города практически не существует. Оно все является полем боя. Но ценой города Покровск, мы сделали его непроходимым для россиян. Они дошли до Покровска в мае или июне прошлого года. Они уперлись в него, как там, увидеть Покровск и умереть. Мне кажется, что там они вряд ли прорвутся", - сказал Дикий.

В то же время он добавил, что для россиян политически крайне важно оккупировать всю Донецкую область до конца 2025 года. Он отметил, что ключевым для этого является не оккупация Покровска, а захват россиянами густонаселенной агломерации Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка.

"Эти четыре города для них критически важны. И они будут прощупывать, с какой стороны можно туда подступиться. В Часовом Яру обломались, в Покровске обломались. Но не значит, что они от этой агломерации отцепились. Наоборот, я бы сказал, что в ближайшие 2-3 месяца нас ждет решающая битва за эту агломерацию. Они бросят основные свои ресурсы, чтобы в конце концов дожать эти четыре города", - добавил Дикий.

Эксперт отметил, что россияне будут пытаться дойти до города не только со стороны Покровска и Доброполья, но и пытаться подступиться к нему с других направлений.

"И первое, что можно точно спрогнозировать, к сожалению, эти четыре города очень скоро могут стать непригодными для жизни. Нормальной жизни там нет уже, но жизнь как таковая там реально пока есть. Но я боюсь, что у россиян достаточно ресурса, чтобы там сделать эти города эвакуированными. Но достаточно ли у них ресурса, чтобы сделать эти города разрушенными и оккупированными - осень покажет", - отметил Дикий.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию в районе Покровска. Он отметил, что на данный момент уже известно об освобождении семи населенных пунктов. Еще 9, по словам президента, зачищены от оккупантов.

В то же время Валентин Манько, начальник Управления штурмовых подразделений, рассказал, что Силы обороны создали для россиян три котла разных размеров в районе Доброполья. Он также отметил, что россияне перебрасывают в Донецкую область все силы с юга и севера Украины.

