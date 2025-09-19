По словам министра финансов, проект бюджета на 2026 год предусматривает достаточный ресурс на сектор безопасности и обороны.

Украина ведет переговоры о направлении помощи международных партнеров на финансирование Сил обороны, в частности, для повышения заработных плат военнослужащих, сообщил во время часа вопросов к правительству министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, средства международных партнеров позволили бы обеспечить стабильное финансирование сектора безопасности и обороны в среднесрочной перспективе.

"Активно убеждаем партнеров, чтобы они направили часть своих расходов на нужды сектора обороны", - отметил министр.

По его словам, это решение может быть частью гарантий безопасности Украины, после завершения активной фазы конфликта.

"Речь идет о времени после завершения активной фазы конфликта - сколько нужно военнослужащих ... Собранные материалы, есть расчеты и суммы. Готовы с профильными министерствами обсуждать эту потребность. Есть понимание, что это может быть частью пакета гарантий безопасности, потому что одна из составляющих - украинская армия, которая способна себя защитить", - добавил министр.

По его словам, в ближайшее время можно будет говорить о конкретных решениях по этому вопросу.

При этом, министр уклонился от прямого ответа на вопрос депутатов относительно увеличения зарплат военнослужащих в следующем году. Он отметил, что проект бюджета на 2026 год предусматривает достаточный ресурс на сектор безопасности и обороны, а размер денежного обеспечения должен определяться соответствующими органами сектора безопасности.

"Эти расходы составляют доминирующую часть расходов сектора безопасности и обороны. Активно нарабатываются модели оптимизации этого ресурса, чтобы его направить именно тем категориям военнослужащих, которые в этом нуждаются", - отметил министр финансов.

Зарплаты военных и международная помощь

Международная помощь с начала полномасштабного вторжения направляется на невоенные расходы. Вместе с тем, разговоры о возможном частичном финансировании украинской армии Западом продолжаются уже не первый месяц. В мае министр финансов Сергей Марченко предложил Европе направить часть ВВП на финансирование ВСУ.

В июле президент Владимир Зеленский сообщил о намерении обратиться к европейским союзникам с призывом помочь финансировать повышение зарплат украинским военным.

