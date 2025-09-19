Отмечается, что частный сектор отдавал предпочтение BYD Song Plus.

В августе 2025 года украинский автопарк пополнили почти 6,8 тысячи новых легковых авто. Из этого количества 71% автомобилей купили частные клиенты, а 29% - юридические лица.

По информации портала Укравтопром, по сравнению с июлем продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 13%, а в корпоративном уменьшились на 11%.

Авто, которые выбирали частные покупатели:

BYD Song Plus - 355 единиц;

Toyota RAV-4 - 231;

Hyundai Tucson - 215;

Volkswagen ID.UNYX - 194;

Honda eNS1 - 188.

Авто, которые выбирают юридические лица:

Renault Duster - 352 единицы;

Toyota Yaris Cross - 88;

Toyota RAV-4 - 68;

Volkswagen Touareg - 64;

Skoda Octavia - 62.

Украинский авторынок - последние новости

Всего в августе украинский автопарк пополнился на чуть более 6 тысяч электромобилей (BEV) с пробегом. Лидером импорта подержанных электрокаров традиционно остается Tesla.

Украинцы активно покупают авто из Китая. Так, в августе приобретено 2424 единицы легковых авто, ввезенных из Поднебесной, что на 42% больше, чем в августе прошлого года.

Кроме того, украинцы больше покупали автомобили из США. Так, за прошлый месяц приобретено почти 5,1 тысячи подержанных легковушек, что на 6% больше, чем в июле. Отмечается, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в августе - 5,3 года.

