В августе 2025 года украинский автопарк пополнили почти 6,8 тысячи новых легковых авто. Из этого количества 71% автомобилей купили частные клиенты, а 29% - юридические лица.
По информации портала Укравтопром, по сравнению с июлем продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 13%, а в корпоративном уменьшились на 11%.
Авто, которые выбирали частные покупатели:
- BYD Song Plus - 355 единиц;
- Toyota RAV-4 - 231;
- Hyundai Tucson - 215;
- Volkswagen ID.UNYX - 194;
- Honda eNS1 - 188.
Авто, которые выбирают юридические лица:
- Renault Duster - 352 единицы;
- Toyota Yaris Cross - 88;
- Toyota RAV-4 - 68;
- Volkswagen Touareg - 64;
- Skoda Octavia - 62.
Украинский авторынок - последние новости
Всего в августе украинский автопарк пополнился на чуть более 6 тысяч электромобилей (BEV) с пробегом. Лидером импорта подержанных электрокаров традиционно остается Tesla.
Украинцы активно покупают авто из Китая. Так, в августе приобретено 2424 единицы легковых авто, ввезенных из Поднебесной, что на 42% больше, чем в августе прошлого года.
Кроме того, украинцы больше покупали автомобили из США. Так, за прошлый месяц приобретено почти 5,1 тысячи подержанных легковушек, что на 6% больше, чем в июле. Отмечается, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в августе - 5,3 года.