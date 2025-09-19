Оказывается, быстро разморозить мясо или фарш можно с помощью подручных предметов.

Всем известно, как неприятно, когда ты берешься готовить какое-то блюдо - и вдруг осознаешь, что мясо для него не разморожено. Портал Mirror показал простой лайфхак, как можно ускорить этот процесс.

Большинство людей знает, что мясо нужно вынуть из морозилки накануне вечером или по крайней мере за несколько часов до использования, чтобы оно успело разморозиться. Также можно положить пакет с мясом в миску с водой или разогреть его в микроволновой печи на режиме "размораживание".

Однако, если вы хотите быстро разморозить мясо, но не тратить при этом дополнительной энергии, можно воспользоваться методом, который продемонстрировала в TikTok женщина под ником "@mobilibuse". Она готовила рулет из фарша и картофеля, и внимание пользователей привлекло, как она размораживала мясо.

Видео дня

В начале видео женщину видно с пакетом замороженного фарша. Она взяла две большие кастрюли, одну из которых поставила вверх дном на кухонную столешницу. На нее положила пакет с фаршем, сверху на который поставила другую кастрюлю.

После этого она продолжила готовить блюдо. А когда пришло время использовать фарш - оказалось, что он уже разморозился.

Как работает этот лайфхак

Металл эффективно передает тепло, поглощая его из окружающего воздуха. Эта техника использует комбинированные теплопроводные свойства металлических кастрюль для значительного ускорения процесса размораживания, пишет издание.

Чтобы еще больше ускорить процесс размораживания, можно верхнюю кастрюлю наполнить теплой водой, говорится в статье.

Хотя время размораживания зависит еще и от толщины и сорта мяса, однако этот метод может существенно сократить его по сравнению с размораживанием просто на воздухе, отмечается в материале.

Что еще следует помнить во время размораживания продуктов

По данным Агентства по пищевым стандартам, лучший способ разморозить мясо - это положить его в холодильник, пока оно полностью не растает. Такое длительное размораживание предотвращает чрезмерное нагревание мяса и, соответственно, размножение бактерий.

Также крайне важно употребить пищу в течение 24 часов после полной разморозки, поскольку она портится так же, как и свежая.

Ранее УНИАН писал о 3 лучших способах, как разморозить рыбу и не испортить ее. Министерство сельского хозяйства США рекомендует размораживать замороженные продукты тремя способами: в холодильнике, холодной воде или микроволновой печи. По мнению кулинара Рэйчела Кнехта, лучший способ размораживания - в холодильнике, самый быстрый - в холодной воде, а самый быстрый, но не лучший - в микроволновой печи.

Вас также могут заинтересовать новости: