Согласно проекту государственного бюджета на следующий год, показатель должен вырасти на 289 гривень.

Правительство не исключает возможность повышения прожиточного минимума в Украине до более реалистичного показателя, однако это станет возможным лишь в случае, если он будет отвязан от расчетов других видов социальной помощи. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Это цифра, которая определяет базу для того, чтобы были рассчитаны все другие выплаты, в том числе социальные. Прожиточный минимум будет пересмотрен и будет отвязан от других несвойственных доплат и других выплат, для того чтобы его осовременить и сделать его достаточным и понятным мерилом. Мы работаем на то, чтобы постоянно увеличивать прожиточный минимум", - сообщил Марченко.

Согласно проекту госбюджета, в 2026 году общий прожиточный минимум на одного человека в Украине составит 3209 гривень. По сравнению с показателями 2024 и 2025 годов он вырастет на 289 гривень. Однако дополнительное его повышение пока невозможно, поскольку это повлечет непомерное давление на расходы.

Видео дня

Как пояснил министр социальной политики Денис Улютин, сейчас прожиточный минимум привязан к большому количеству несвойственных для него выплат. И для того, чтобы повышение этого показателя стало возможным, необходимы определенные законодательные изменения.

"Сейчас в Верховной Раде рассматривается проект закона, который даст возможность нам прожиточный минимум устанавливать на уровне фактическом. Сейчас прожиточный минимум привязан к большому количеству несвойственных для него выплат. Как только мы сможем отвязать, мы сможем четко устанавливать прожиточный минимум. До этого мы это сделать не можем, поскольку это имеет высокое давление на бюджеты других социальных фондов и любые другие бюджеты", - говорит министр.

Напомним, над тем, чтобы отвязать прожиточный минимум от несвойственных ему выплат чиновники рассказывали представителям СМИ еще два года назад. Согласно расчетам Минсоцполитики, размер фактического прожиточного минимума на одного человека по состоянию на июнь этого года составляет не менее 8422 гривни в месяц, сообщали в Профсоюзе работников образования и науки Украины.

Проект бюджета на 2026 год - главные новости

В проекте госбюджета на следующий год государственные расходы предусмотрены на уровне 4,8 трлн гривень (это на 415 млрд гривен больше по сравнению с действующим бюджетом). Доходы должны составить 2,8 трлн грн (рост на 446,8 млрд грн).

При этом по официальным данным бюджета, общий госдолг Украины должен впервые превысить отметку в 100% ВВП. Согласно документу, он составит 10 472 млрд грн, или 101,6% от валового внутреннего продукта. Бюджет на 2025 год предусматривал госдолг на уровне 8 210 млрд грн, или 97% от ВВП.

Вас также могут заинтересовать новости: