Известная украинская журналистка Янина Соколова впервые вышла на связь после признания Валерия Харчишина об их романтических отношениях, которые они тщательно скрывали.

Для женщины откровенность экс-возлюбленного стала полной неожиданностью. Журналистка отметила, что впервые в жизни ее доверие предал мужчина.

"Я редко ошибаюсь в людях. Обычно это случалось у меня с женщинами. Наша женская природа эмоциональная, непредсказуемая и импульсивная в эмоциях и поступках. Но чтобы предал доверие мужчина, наверное, практика для меня не частая. По крайней мере со мной такое впервые. За всю свою 40-летнюю жизнь мое доверие предал лишь один человек", - отметила Соколова в своем Instagram.

Янина также добавила, что обычно ее близкое окружение - это любящие, надежные и порядочные люди. Поэтому она задумалась, что руководит теми, кто предает доверие и написала об этом так:

"В последние дни я думаю о том, что руководит людьми когда они предают доверие тех, кого еще вчера любили. Как быстро становятся чужими, лицемерными существами без достоинства и чести. И что ими руководит в этот момент, осознавая последствия для самих себя прежде всего. Почему эти люди вдруг лгут. И как они спят ночью зная, что причинили боль".

Соколова отметила, что сейчас украинцы живут в сложное время, когда каждый находится в борьбе с войной и с самими собой. Однако, по ее словам, стоит обращаться к спецалистам и не держать в себе обиды.

"Если вам плохо сегодня, обратитесь к психологу. Если сидит обида, желание мести и сатисфакции подумайте над тем, с чего все начиналось. И ради чего. Не предавайте доверия тех, кого любите. Потому что как-то предав это доверие, со временем человек, которого вы предали перестанет верить в людей и в чувства, которые даются не каждому", - отметила Янина.

К слову, слухи о романе лидера группы "Друга Ріка" и Соколовой ходили еще в 2022 году. Однако пара официально не подтверждала их. Но на днях Валерий Харчишин написал пост в соцсетях, в котором признался, что действительно находился в отношениях с Яниной, но их история любви завершилась.

