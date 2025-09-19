Спортсмен также рассказал, что посвятил детям новую татуировку.

Известный украинский спортсмен и политик Василий Вирастюк, впервые показал сразу всех своих сыновей.

Мужчина решил опубликовать коллаж с пятью своими сыновьями в Instagram. Василий показал фото 22-летнего Адама, 17-летнего Олега, 9-летнего Александра, а также 2-летнего Владимира и 8-месячного Ярослава от своей третьей гражданской жены Ирины, которых показал впервые. А еще Вирастюк отметил, что сделал новую татуировку с первыми буквами имен детей "А.О.О.В.Я".

"Казацькому роду нема переводу. Мысль сделать такую татуировку появилась у меня девять лет назад, когда должен был родиться мой третий сын Саша. В течение восьми месяцев вместе с Виктором "BOSS" Карпенко не имели возможности встретиться, и вот только с пятой попытки мы это сделали. Адам, Олег, Александр, Владимир, Ярослав. Всех своих детей люблю безгранично, желаю им удачи по жизни, быть здоровыми, стать достойными людьми и обязательно счастливыми", - подписал фотографию спортсмен.

К слову, у 51-летнего Вирастюка есть пятеро детей. В первом браке родился сын Адам. Во вторых официальных отношениях с женой Инной у них появились на свет сыновья Олег и Саша. Но брак с бывшей завершился у Василия скандальным разводом и судом. Сейчас мужчина в отношениях с младшей на 11 лет Ириной, которая родила уже двух сыновей - Владимира и Ярослава.

Напомним, ранее Василий Вирастюк впервые показал новую избранницу.

