Эксперт по комнатным растениям рассказал, где категорически нельзя ставить женское счастье.

Спатифиллум считается неприхотливым растением, но осенью его листья могут вянуть или становиться коричневыми, если не уделить ему чуть больше внимания. Как пишет express, эксперт по комнатным растениям Мэтт из Lively Root объяснил, что обычного полива в этот период недостаточно, особенно если растение стоит в неподходящем месте.

По его словам, цветы и листья спатифиллума буреют в помещениях с низкой влажностью — например, в отапливаемых или кондиционируемых комнатах. В природе спатифиллумы растут во влажных тропических лесах, поэтому для здоровья им нужны тепло и высокая влажность.

В сухом воздухе влага быстро испаряется из листьев, а корни не успевают восполнять её — это повреждает ткани растения, листья становятся коричневыми и растение может погибнуть.

Видео дня

Особенно опасно ставить цветок возле радиатора или окна с холодным сквозняком: отопление пересушивает воздух, а холодный поток ослабляет растение.

Чтобы сохранить листья зелёными и сочными, лучше всего держать спатифиллум на кухне или в ванной — там больше влаги из-за готовки и душа. При этом важно обеспечить ему свет: растение любит рассеянное освещение, поэтому лучше поставить его рядом с окном, но не на подоконник.

Полезный совет: если вы сушите бельё дома, поставьте рядом спатифиллум. Он впитает лишнюю влагу, что снизит риск появления плесени в помещении.

Главное правило - уберите растение подальше от батарей и сквозняков. Это поможет спатифиллуму благополучно пережить холодный сезон.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что нужно для пересадки орхидеи.

Вас также могут заинтересовать новости: