Тягач "Витязь" подвозил оружие и живую силу противника.

Украинские спецназовцы пробрались на Тендровскую косу, которая временно оккупирована армией РФ, и уничтожили там многоцелевой тягач "Витязь", который подвозил оружие и живую силу. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Успешный рейд на Тендровскую косу - бойцы центра морских операций "Viking" Департамента активных действий ГУР МО Украины осуществили очередную ночную высадку и установили на косе минные заграждения", - рассказали разведчики.

В результате, в ловушку спецназовцев военной разведки попал многоцелевой тягач российских оккупантов ДТ-10 "Витязь", который россияне использовали для доставки личного состава, оружия и провизии на вражеские позиции. Таким образом, гусеничный "Витязь" уничтожен.

Что такое ДТ-30 "Витязь"

Производитель позиционирует ДТ-30 "Витязь" как двухзвенный вездеход на гусеничном ходу, предназначенный для транспортировки в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересечение) 50°С до плюс 40°С. Для плавающих моделей в названии добавляется буква П. Более поздние модификации плавающих двухзвенных гусеничных транспортеров высокой проходимости и большой грузоподъемности ДТ-30П и ДТ-30ПМ, буква М - модернизированный.

Двухзвенные вездеходы на гусеничном ходу ДТ-10П и ДТ-30П широко используются российскими войсками, дислоцированными в сложных экологических регионах, на островах, в частности для транспортировки армейских подразделений, боеприпасов, оборудования и т.д. Из-за низкого давления на грунт это транспортное средство теоретически уязвимо от определенных типов противотанковых мин. В то же время вездеходы незаменимы как эвакуационные средства, поскольку имеют высокий коэффициент тяги и могут подъехать к застрявшему или поврежденному автомобилю с любой стороны в плохих дорожных условиях.

Что нужно знать о Тендровской косе

Тендровская коса (Тендра) - длинный узкий остров-коса в северной части Черного моря, у берегов Херсонской области. В западной части переходит в косу Белые Кучугуры. Административно относится к Скадовскому району Херсонской области. От побережья отделена Тендровским заливом и узким проливом. Длина - около 65 км, ширина - до 1,8 км, площадь - 1 289 га. Захвачена РФ с 2022 года.

Напомним, недавно на территории временно оккупированного Крыма украинские спецназовцы отработали по ценным объектам российской ПВО - поражена радиолокационная станция 48Я6-К1 "Подлет" и радиолокационный модуль метрового диапазона из состава комплекса 55Ж6М "Небо-М". В частности, модуль радиолокации РЛМ-М из состава комплекса "Небо-М" поражен прямо во время движения, когда оккупанты покидали позицию боевого дежурства.

