Россия, в отличие от Украины, не способна сбивать до 90% БПЛА, говорит эксперт.

Глубинные удары по территории России - это то, что лучше всего получается у Украины за последний год войны. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Евгений Дикий - ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар".

"И это то, что наиболее похоже на стратегию. Потому что давайте будем откровенны. На фронте у нас стратегия выстоять. А это так себе стратегия. А методичный вынос и российских складов, логистики и особенно работу по нефтепереработке - это то, что напоминает продуманную стратегическую линию. Здесь надо только понимать, что она срабатывает достаточно медленно. Но она реально срабатывает", - сказал Дикий.

Он отметил, что российская ПВО перехватывает около половины украинских БПЛА. Тогда как Украина сбивает до 90% российских "Шахедов" во время воздушных атак.

"Там ситуация почти зеркальная. Правда, до 90% перехвата россиянам далеко. Но что там хорошее - это динамика. У них не растет количество дронов, которые они перехватывают. А скорее наоборот уменьшается. То есть успешность наших ударов постепенно растет. И на то есть объективная причина. ПВО у них реально заканчивается. Оказалось, что его не так и много с самого начала, как только мы только начали работать по территории России", - добавил Дикий.

Ранее эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что российская ПВО имеет значительное количество проблем. Однако, по его мнению, уже вскоре окно возможностей для Украины может закрыться. Ведь враг пытается защитить свои объекты.

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко ранее сообщил, что Москва перебрасывает свои ПВО из временно оккупированного Мариуполя на территории РФ. Отмечается, что таким образом Кремль пытается защитить остатки НПЗ на маршрутах украинских дронов.

