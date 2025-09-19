Такие задания прекрасно тренируют внимание, память и скорость реакции.

Различные головоломки, оптические иллюзии и ребусы уже давно полюбились пользователям соцсетей. Отдельное место среди них занимают задания на поиск слов.

Кажется, что это очень просто: надо лишь составить слово из букв. Но, когда времени мало, такая задача становится настоящим вызовом как для глаз, так и для мозга. УНИАН подготовил для вас новый тест на внимательность.

Такие упражнения прекрасно тренируют внимание, память и скорость реакции. Более того, это еще и неплохая тренировка для глаз.

На картинке ниже среди десятков букв, расположенных в произвольном порядке, мы спрятали слово "зима". Вам нужно найти его, соединив буквы в слово. Искать его можно по горизонтали или вертикали, но не по диагонали.

На поиск у вас будет всего 8 секунд. Сложность заключается в том, что буквы могут "теряться" среди других символов, в том числе снежинок. Поэтому вам нужно максимально сосредоточиться.

Вы готовы к этому вызову? Тогда начинаем отсчет времени.

Внимательно рассмотрите коллаж и попробуйте успеть найти слово.

Ваши 8 секунд исчерпаны. Если вы заметили слово "зима" вовремя, то ваша наблюдательность действительно на высоте. Можно только позавидовать такой концентрации и острому зрению.

Если же времени не хватило, не стоит отчаиваться. Попробуйте вернуться к изображению и поискать еще, но на этот раз – без ограничений во времени. У вас все получится.

Ответ:

