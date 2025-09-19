ВСУ динамично отражают атаки врага и уничтожают попытки наладить переправу через реку Оскол.

На Купянском направлении боевая обстановка остается напряженной. Город Купянск является стратегической целью для российских оккупантов, которые накапливают силы вблизи Радьковки и Голубовки. Поврежден газопровод, а ряд территорий затоплен, сообщает 10 армейский корпус ВСУ.

Попытки переправ через реку Оскол на лодках в основном завершаются для оккупантов неудачей. Эти операции сводят на нет украинская артиллерия, минометы и FPV-дроны. Враг действует малыми группами пехоты, часто в гражданской одежде, что является очередным нарушением законов войны.

ВСУ проводят контрдиверсионные мероприятия, блокируют и уничтожают противника в лесах, дачных массивах и на окраинах города. Пленные свидетельствуют о хаотичной организации боевых действий у россиян.

Видео дня

"Несмотря на пропаганду и "цветные карты", то, что враг называет контролируемым - зона боев и работы украинских штурмовых групп. Боевые действия динамичны - распространять утверждения об их "полном контроле" - преждевременно", - говорится в сообщении.

Купянское направление - главные новости

Как сообщал УНИАН, цель российских оккупантов в Харьковской области заключается не столько в захвате Купянска, сколько в установлении контроля над Купянском-Узловым.

Военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук утверждает, что эта задача стояла перед оккупантами еще в 2024 году. Он напомнил, что битва за Купянск стартовала еще до так называемого "летнего наступления" противника.

Вас также могут заинтересовать новости: