Высокий спрос на покупку жилья зафиксирован в западных и центральных регионах.

В августе высокий спрос на покупку недвижимости фиксировался в разных регионах. Среди них не только области с городами-миллионниками, но и Черновицкая, Волынская, Житомирская, Черкасская, Кировоградская и другие регионы. Об этом говорится в переданном УНИАН релизе от OLX Недвижимость.

Спрос на покупку квартир

В августе этого года наибольшее количество откликов на одно объявление о продаже квартир наблюдали в Черновицкой, Волынской, Житомирской, Львовской и Черкасской областях.

Отмечается, что в Черновицкой области на одно объявление приходилось около 15 отзывов. При этом в августе прошлого года в Черновицкой области фиксировали 11 отзывов на одно объявление.

Видео дня

В Волынской и Житомирской областях в среднем приходилось 11 откликов на одно объявление о продаже квартир. На четвертом месте по спросу были Львовская и Черкасская области, ориентировочно 10 откликов на одно объявление.

В то же время в Закарпатской и Ивано-Франковской областях в августе было около 8 откликов на одно объявление.

Что касается Киевской и Одесской области, то там зафиксировали в среднем три отклика на одно объявление, что связано с высоким предложением по покупке квартир. На таком же уровне здесь спрос был и в августе прошлого года.

Спрос на покупку домов

Больше всего откликов на одно объявление с предложением покупки домов наблюдали в Черкасской, Кировоградской и Полтавской области.

В частности, в Черкасской области было зафиксировано около 12 откликов на одно объявление о продаже. На втором месте - Кировоградская область с 10 отзывами на одно объявление, на третьем - Полтавская, 9 отзывов на одно объявление.

Аналитики добавили, что в ряде регионов спрос в августе 2025 был на одном уровне - ориентировочно по 6-7 откликов на одно объявление. В частности это Волынская, Сумская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Черновицкая и Николаевская области.

"В августе 2025 года высокий спрос на покупку жилья зафиксирован в западных и центральных регионах. В частности больше всего отзывов на 1 объявление о продаже квартир наблюдали преимущественно на Западе Украины, зато на 1 объявление о покупке домов - в центральных областях", - говорится в сообщении.

Жилье в Украине - последние новости

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Львова за месяц выросла почти на 2% и составляет чуть более 1,4 тысячи долларов. Что равняется около 58,5 тысяч гривен за квадратный метр.

Ранее сообщалось, что по состоянию на сентябрь стоимость вторичного жилья в Киеве за последнее полугодие выросла на 4,4% и составила 1,6 тысячи долларов. Самое дорогое жилье столицы традиционно в Печерском районе.

Вас также могут заинтересовать новости: