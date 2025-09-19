Ближайшие выходные еще будут по-летнему теплыми.

Украинцев еще ждут последние летние выходные, а потом погода сменится на осеннюю. Об этом рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его данным, сегодня атмосфера стабилизируется под влиянием антициклона с юго-запада. На фоне роста атмосферного давления облаков станет меньше и солнечная энергия будет лучше прогревать воздух до +18º...+23º. Однако такая погода продлится недолго - в Украину уже идет осеннее похолодание.

"По предварительным модельным оценкам, похоже, что ближайшие выходные станут последними по-летнему теплыми с температурами днем +25º...+27º. Еще будет возможность погулять в футболках, шортах и коротких платьях. А уже с 25 сентября осень резко напомнит о себе", - сообщил Постригань.

В Украину идет похолодание - что известно

О том, что в Украине на следующей неделе должно похолодать, говорит и известный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, теплая погода продлится до середины следующей недели, а уже с 25-26 сентября ситуация резко изменится. По словам эксперта, следующие выходные, 27-28 сентября, будут холодными и влажными. Температура снизится, начнутся дожди, а в Карпатах и околокарпатских районах даже не исключен снег.

