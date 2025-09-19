При этом эти породы любят внимание и ласку своих хозяев.

Несмотря на то, что все собаки любят прогулки и походы в парк, существуют породы, которые любят проводить время на диване. Некоторые из этих животных требуют меньше активности и считают, что лучше провести свое время, дремля и обнимаясь. Поэтому четыре эксперта по собакам назвали 6 ленивых пород собак, которые захотят больше лежать, чем гулять, передает Express.

"Как поведенческий специалист, я бы не классифицировал ни одну породу как "ленивую", однако некоторые породы, безусловно, имеют меньше энергии, чем другие", - отметил эксперт по поведению собак Адам Фехми.

В то же время ветеринарный врач Скотт Миллер говорит, что лучше называть таких собак "менее активными или энергичными" или "более спокойными".

"Хотя они, возможно, не нуждаются в ежедневных многочасовых тренировках, им все равно полезны ежедневные прогулки, умственное стимулирование и много любви и заботы", - добавил специалист.

Ши-цу

Эти маленькие и ласковые собаки не нуждаются в слишком много физической активности. Фехми объяснил, что они быстрее устают из-за особенностей своих дыхательных путей.

Однако, по словам экспертов, ши-цу нуждаются в большом количестве любви.

"Эти маленькие пушистые спутники любят внимание и объятия. Их потребности в физических нагрузках относительно низкие, обычно достаточно коротких прогулок и ежедневных игр. Их длинная шерсть требует ежедневного расчесывания и регулярного профессионального ухода, чтобы предотвратить болезненное спутывание", - отметила консультант по поведению и дрессировке собак в благотворительной организации Woodgreen Pets Charity Сиара Поллен.

Чау-чау

Несмотря на то, что такие породы не очень энергичны, эта собака является нелегкой в уходе, предупредила Поллен.

Как оказалось, чау-чау когда-то использовали для охраны, перевозки грузов и как компаньонов, поэтому они до сих пор могут показывать охранные инстинкты.

"Чау-чау обычно независимы и по своей природе похожи на кошек. Они часто довольствуются играми в саду и ежедневными прогулками, а не длинными пробежками. Однако они могут быть осторожными с незнакомцами и имеют сильный охранный инстинкт, поэтому нуждаются в опытном обращении и тщательной социализации. Они, безусловно, не являются легкими собаками для начинающих!", - отметил дрессировщик собак.

Однако ветеринар-резидент в Waggel Эйми Уорнер добавила:

"Чау-чау тихие и серьезные; они чрезвычайно ленивы и им достаточно небольшого количества физических нагрузок в день".

Бассет-гаунд

Эта порода отличается своей поникшей мордой, огромными ушами и короткими лапами. Несмотря на то, что они относятся к ленивым породам, они были выведены для того, чтобы преодолевать большие расстояния.

"Бассетов вывели для того, чтобы они медленно следовали за запахом, чтобы охотники могли за ними успевать. Они любят медленные, неторопливые прогулки и могут преодолевать большие расстояния, но не приспособлены для бега или изнурительных походов", - отметила Поллен.

Однако она добавила, что форма их тела делает их склонными к проблемам со спиной и суставами, а также ожирению из-за чего им нужны ветеринарные осмотры и контроль веса.

"Собаки с тяжелым телом, такие как бассеты, созданы для спокойных прогулок, а не для бега на большие расстояния", - согласился ветеринарный врач Миллер.

Немецкий дог

По словам экспертов, это одна из крупнейших пород собак в мире и является воплощением ласковых гигантов.

"Некоторые крупные породы собак на самом деле "ленивые". Немецкий дог и мастиф - две породы, которые могут удивить вас своим спокойным и непринужденным нравом. Эти часто ласковые гиганты довольны тихим пространством, а не постоянной активностью", - подчеркнул доктор Уорнер.

По словам Поллен, гиганты "удивительно спокойны" в помещении и большую часть дня проводят, дремля, однако, к сожалению, имеют короткий срок жизни.

"Обычно достаточно нескольких коротких ежедневных прогулок. Их размер означает более высокие расходы на еду, лекарства и оборудование, и, к сожалению, они имеют короткий срок жизни (около шести-восьми лет) и склонны к проблемам с суставами и сердцем", - добавила она.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Спаниели нуждаются в коротких прогулках и играх, а не интенсивных физических нагрузках, заверила Поллен.

"Кавалеры - ласковые и ориентированные на людей собаки, которые счастливы, когда могут уютно устроиться рядом с семьей. К сожалению, они склонны к серьезным наследственным заболеваниям (таким как сердечные болезни), поэтому всегда выбирайте щенков от родителей, которые прошли полное обследование, и предусмотрите в бюджете расходы на ветеринарную помощь", - предупредила она.

Грейхаунд

Грейхаунды известны своей скоростью, однако они быстро расходуют свой запас энергии.

"Грейхаунды известны как самая быстрая порода, но они также известны как "лентяи", которые счастливы, когда отдыхают на диване со своими хозяевами после нескольких легких прогулок. Грейхаунды, хотя и являются невероятно быстрыми спринтерами, предпочитают короткие вспышки энергии, за которыми следует длительный отдых. Эти черты развивались на протяжении поколений и являются частью того, что делает каждую породу уникальной. Тем не менее, все собаки все равно нуждаются в ежедневных прогулках, умственной стимуляции и любящем обществе, чтобы жить счастливой, сбалансированной жизнью", - пояснил доктор Миллер.

