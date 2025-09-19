79-летний актер хотел омолодиться с помощью искусственного интеллекта.

Голливудская звезда Сильвестр Сталлоне рассказал о собственной идее продолжения легендарной саги "Рэмбо". Для этого 79-летний актер планировал привлечь искусственный интеллект.

Как сообщает Variety, Сталлоне размышлял над настоящим экспериментом с современными технологиями. С помощью искусственного интеллекта актер должен был бы вернуться к состоянию юноши. Однако, эту идею поняли не все.

"Все думали, что я сошел с ума. Искусственный интеллект настолько совершенен, что может пройти через Сайгон, чтобы увидеть его (Джона Рэмбо - УНИАН) в возрасте 18 лет, и в основном использовать то же изображение. Так что это не такое уж и большое преувеличение", - заявил Сильвестр.

Видео дня

Несмотря на отклонение идеи Сталлоне, серия фильмов "Рэмбо" таки получит свое продолжение. 79-летнего актера заменит 29-летний Ноа Сентинео, известный по ролям в фильмах "Всем парням, которых я любила раньше", "Ангелы Чарли" и "Черный Адам", а также в сериале от Netflix "Шантаж". Сюжет новой ленты развернется вокруг молодого Джона Рэмбо и охватит события войны во Вьетнаме.

Сам Сильвестр Сталлоне заявил, что другому актеру в любом случае будет не просто, ведь у зрителей уже есть определенные ожидания и предубеждения к роли Рэмбо и в целом к будущему приквелу.

"Это очень, очень трудно. Он может и прекрасно сыграть, но... Всем нравится оригинал и ты постоянно борешься с этим предубеждением", - высказал свое мнение Сталлоне.

Ранее УНИАН делился деталями создания нового приквела из саги "Рэмбо".

Вас также могут заинтересовать новости: