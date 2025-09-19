Одному гражданину Кубы за его участие в боевых действиях Россия платит в среднем 2000 долларов в месяц.

Россия завербовала по меньшей мере 20 000 граждан Кубы для участия в боевых действиях против Украины. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил представителям Палаты представителей США на брифинге по национальной безопасности, пишет Business Insider.

По его словам, Куба занимает первое место среди стран, откуда Россия вербует наемников для войны в Украине.

"Сейчас, по нашим достоверным разведданным, по меньшей мере 20 000 кубинцев уже подали документы и были завербованы для борьбы за Россию", - сказал Юсов.

Издание отмечает: этот факт подчеркивает, что РФ сталкивается с трудностями в укомплектовании войск, поскольку война продолжается уже четвертый год.

Юсов заявил, что Украина подтвердила личности по меньшей мере 1038 кубинских наемников, которые заключили контракты между июнем 2023 года и февралем 2024-го. Он не уточнил, как разведка получила эту информацию, хотя позже на брифинге украинские чиновники намекнули, что многие из этих бойцов были убиты или захвачены в плен.

Представитель разведки добавил, что средний возраст кубинских бойцов составляет 35 лет, а их среднемесячная заработная плата - 2000 долларов.

"Это тот возраст, когда люди должны создавать семьи и упорно работать, но, к сожалению, они выбирают войну", - сказал он.

Представитель также рассказал, что Украина также имеет записи, свидетельствующие о том, что по меньшей мере 250 кубинских бойцов оставались на передовой даже после окончания срока действия их контрактов.

"Режиму Путина выгодно привлекать кубинских наемников, ведь если погибает иностранец, нет никаких социальных выплат и ответственности. В России нет родственников, которые недовольны войной", - сказал Юсов.

Отмечается, что брифинг имел целью усилить давление на международное сообщество, чтобы оно ввело карательные меры против кубинского правительства за его связи с Кремлем.

Как представители США, так и украинские чиновники обвинили правительство Кубы в по меньшей мере косвенной поддержке военных усилий России.

Издание сообщило, что МИД Кубы и России не ответили на его запросы о комментариях по поводу этой ситуации.

Кто еще воюет на стороне россиян

Как сообщал недавно УНИАН, ВСУ взяли в плен кенийца, который рассказал, как россияне обманом затащили его на войну. По словам Эванса, он приехал в Россию как турист, но ему предложили работу с возможностью остаться в стране, и тот согласился, подписав документы. Впоследствии оказалось, что он заключил контракт с российской армией.

Также известно, что на стороне РФ воевали военные КНДР. В начале сентября российский диктатор Владимир Путин поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за "храбрость" его солдат и за "освобождение" Курской области, которую Украина захватила прошлым летом. По словам кремлевского правителя, северокорейские солдаты воевали "храбро и героически", поэтому Россия никогда этого не забудет.

Кроме того, подтверждено, что в боевых действиях в Украине участвуют и китайцы. Так, гражданин КНР Ван Пусянь, которого взяли в плен воины 34-го отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы", объяснил, почему решил пойти на войну против Украины. Он отметил, что ему нужны были деньги для открытия собственного ресторана и что у него есть долги. РФ обещала платить наемнику 500 тысяч юаней в год (около 2 905 517 грн), однако Ван этих денег так и не увидел.

