Игорь отметил, что врачи долго не могли установить диагноз дочке.

Украинский певец и участник популярной группы 90-х годов "Аква Вита" Игорь Балан рассказал о трагедии в семье. За полгода до начала полномасштабной войны у него умерла старшая дочь Яна.

По словам артиста, его семья собирала средства на лечение и делала все возможное, чтобы помочь 34-летней Яне. Однако врачи не могли долгое время установить ей диагноз.

"То, что мы пережили, это был ад. Иногда я вообще не понимаю медицину. Сколько было сделано обследований, а диагноз так и не установили", - рассказал Игорь в интервью OBOZ.UA.

Видео дня

Балан добавил, что только потом медики обнаружили, что это онкологическое заболевание. Именно оно и унесло жизнь дочери исполнителя.

"В конце уже сказали, что онкология. Понятно, что онкология, потому что Яна "сгорела" буквально за два месяца. Но много лет не могли найти, что у нее было", - отметил исполнитель.

К слову, у Игоря Балана есть еще младшая дочь Алиса. С девушкой певец часто выступает вместе на сцене.

Напомним, ранее известный комик Олег Филимонов рассказал о внезапной смерти 15-летнего внука Эвана Григора.

Вас также могут заинтересовать новости: