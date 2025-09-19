Так, зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА предварительно на нескольких локациях.

После ночной вражеской атаки в Шевченковском районе Киева обнаружен неразорвавшийся вражеский дрон. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

"В Шевченковском районе обнаружен неразорвавшийся вражеский дрон. На месте работают специалисты", - отметил он.

Также, по его словам, зафиксировано падение обломков сбитого БПЛА предварительно на нескольких локациях. В частности, на проезжую часть в Шевченковском районе. Повреждена троллейбусная сеть.

"Сейчас выясняем характер возможных повреждений по городу в целом", - добавил он.

Атака РФ на Киев - что известно

Как сообщал УНИАН, в Киеве из-за ночного обстрела возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах станций скоростного трамвая и фуникулера.

В частности, произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП "Киевпастранс". Поэтому официальный сайт предприятия временно не работает.

В КГГА отметили, что если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев.

В то же время, стоит отметить, что в ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области.

В результате удара были поражены база хранения материальных средств, склады с боеприпасами, а также место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

