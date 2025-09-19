В списке есть Змея и Лошадь.

Гороскоп на 19 сентября 2025 года обещает особенный успех шести знакам китайского Зодиака, они войдут в период особого везения и изобилия. Этот день совпадает с Днём Разрушения, который проходит под влиянием Металлического Кролика в год Деревянной Змеи, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В китайской традиции такие дни не связаны с хаосом в негативном смысле - их задача разрушить иллюзии и устаревшие формы, чтобы на их месте появилось что-то более крепкое и настоящее. Год Змеи учит трансформации, а месяц Петуха требует честности, поэтому энергия сегодняшнего дня разрушает шаблоны, ограничивавшие ваш рост.

Металлический Кролик несет острую, но мирную силу, которая снимает искажения в сфере отношений, финансов и самооценки. Везение приходит через готовность отказаться от того, что уже отжило, и впустить в жизнь новые возможности. Для шести знаков зодиака это станет настоящим благословением.

Кролик

Сегодня - ваш особый день. Энергия Дня Разрушения принесет завершение давних ситуаций, где вы слишком много отдавали или терпели. Настоящее везение кроется в освобождении: отпуская то, что мешало, вы открываете место для легкости и радости. Кто-то может показать свое истинное лицо, а вы сами поймете, куда уходит ваша энергия. Отказавшись от лишнего, вы привлечете людей и обстоятельства, которые будут наполнять, а не забирать силы.

Змея

Год вашей стихии все еще силен, но именно сегодня Металлический Кролик поможет избавиться от ограничивающих ожиданий в отношениях или деньгах. Время признать, что старые модели поведения себя исчерпали. Удача проявится в том, что вы сделаете иной выбор: перестанете "играть по мелочам", чувствуя вину за успех или любовь. Как только это понимание придет, финансовый поток и искренние чувства вернутся в вашу жизнь.

Петух

Энергия месяца совпадает с вашим знаком, поэтому этот день действует как зеркало. Гороскоп на сегодня убирает искажения - вы перестанете держаться за роль, которая вам не подходит, или заметите, что кто-то больше не проецирует на вас свои ожидания. Настоящее везение откроется в росте самооценки: вы будете смелее говорить "нет", ценить свое время и принимать любовь и деньги без условий. С этого момента начинается ваш путь к изобилию.

Лошадь

Для вас этот день может стать переломным. Металлический Кролик создает напряжение, которое разрушает ненужное. Это не катастрофа, а освобождение: вы увидите, что то, за что держались, никогда вам не служило. Настоящее везение проявится в балансе - в отношениях и финансах. Как только вы отпустите стремление контролировать все, Вселенная быстро восполнит пустоту чем-то более ценным.

Собака

Кролик образует с вами гармоничный союз, поэтому День Разрушения работает на вашу пользу. Недосказанность в отношениях уйдет, старые тревоги растворятся. Вы почувствуете, как с плеч падает груз, а вместе с облегчением придут новые возможности - будь то теплые проявления чувств или предложения, связанные с деньгами. Ваше везение в эмоциональной легкости, а перемены только укрепят вашу уверенность.

Свинья

Сегодня энергия Металлического Кролика поможет вам пересмотреть свое отношение к близким. Что-то в сфере дружбы или любви изменится: исчезнет недопонимание, либо вы осознаете, что вам больше не нужно доказывать свою ценность. Удача здесь в уязвимости - отпустив страхи и защитные стены, вы впустите настоящую близость. В финансах избавление от лишних трат создаст пространство для стабильности. Любовь и деньги приходят в равновесие именно тогда, когда вы доверяете переменам.

