На Харьковщине за два года вынесли 64 приговора за сепаратизм

Такую цифру озвучил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко во время международной научной конференции «Современные проблемы правового, экономического и социального развития страны», пишет 2day.kh.ua.

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«Начиная с 2014 года в производстве только следственных управлений Службы безопасности Украины в Харьковской области находилось 126 уголовных производств по фактам проявлений сепаратизма, то есть преступлений против основ национальной безопасности Украины», — сказал Данильченко.

По его словам, более двух третей уголовных производств данной категории уже направлены в суд, по 47 вынесены обвинительные приговоры. По фактам преступлений, связанных с сепаратизмом и терроризмом, в суд направлено 26 уголовных производств, 17 производств судами уже рассмотрено, виновным назначено предусмотренное законом наказание.

«Самыми масштабными событиями, которые вызвали резонанс и больше всего возмутили общественность, можно назвать события 19 февраля у Академии внутренних войск, два захвата здания облгосадминистрации (мартовский и апрельский), два теракта, в которых пострадали и погибли люди. По апрельскому захвату облгосадминистрации 10 обвинительных актов по 63 человек с мая 2014 слушаются в суде. Это уникальное производство для судебной практики: 63 обвиняемых, сотни свидетелей.

Что касается погрома облгосадминистрации в марте 2014 года, то уже 6 участников тех событий получили обвинительные приговоры. По трем — приговоры вступили в силу, и они отбывают 5-летний срок заключения», — подчеркнул прокурор Харьковской области.

Также Данильченко отметил, что из 44 взрывов и диверсий раскрыт 41 случай террористических проявлений. А 15 терактов удалось предотвратить.