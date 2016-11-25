На Харьковщине за два года вынесли 64 приговора за сепаратизм
На Харьковщине вынесли 64 обвинительных приговора по фактам проявлений сепаратизма.
Такую цифру озвучил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко во время международной научной конференции «Современные проблемы правового, экономического и социального развития страны», пишет 2day.kh.ua.
Читайте такжеНиколаевских студентов возмутил "альтернативный" фильм о Донбассе: молодежь покинула аудиторию и позвонила в СБУ (видео)
«Начиная с 2014 года в производстве только следственных управлений Службы безопасности Украины в Харьковской области находилось 126 уголовных производств по фактам проявлений сепаратизма, то есть преступлений против основ национальной безопасности Украины», — сказал Данильченко.
По его словам, более двух третей уголовных производств данной категории уже направлены в суд, по 47 вынесены обвинительные приговоры. По фактам преступлений, связанных с сепаратизмом и терроризмом, в суд направлено 26 уголовных производств, 17 производств судами уже рассмотрено, виновным назначено предусмотренное законом наказание.
«Самыми масштабными событиями, которые вызвали резонанс и больше всего возмутили общественность, можно назвать события 19 февраля у Академии внутренних войск, два захвата здания облгосадминистрации (мартовский и апрельский), два теракта, в которых пострадали и погибли люди. По апрельскому захвату облгосадминистрации 10 обвинительных актов по 63 человек с мая 2014 слушаются в суде. Это уникальное производство для судебной практики: 63 обвиняемых, сотни свидетелей.
Что касается погрома облгосадминистрации в марте 2014 года, то уже 6 участников тех событий получили обвинительные приговоры. По трем — приговоры вступили в силу, и они отбывают 5-летний срок заключения», — подчеркнул прокурор Харьковской области.
Также Данильченко отметил, что из 44 взрывов и диверсий раскрыт 41 случай террористических проявлений. А 15 терактов удалось предотвратить.