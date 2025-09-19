Большинство блюд лучше готовить на сковороде из нержавеющей стали или чугуна, считает эксперт.

Антипригарная посуда важна на кухне, но она не должна быть основной для вас. При неправильном ее использовании можно испортить блюда, а также повредить саму посуду, уменьшив ее долговечность, пишет Cnet.

Издание отметило, что, несмотря на удобство антипригарной сковороды, большинство блюд лучше готовить на сковороде из нержавеющей стали или чугуна. Шеф-повар и преподаватель кулинарии Ричард Ламарита описала антипригарную посуду как "нишевую" в определенном смысле.

"Яичница или жареные яйца, блины, жареный тофу прекрасно подходят для приготовления на антипригарной сковороде. Эта еда должна полностью сниматься, не оставляя остатков на дне. Антипригарные сковороды популярны, их легко мыть и они удобны, и я рекомендую каждому повару иметь такую", - сказала Ламарита.

Однако, по ее словам, она не предназначена для работы с высокой температурой, размещения в духовке или интенсивной чистки. Покрытие, которое делает сковороду антипригарной, может быстрее портиться под воздействием определенных продуктов или методов приготовления.

Какие же блюда никогда не следует готовить в антипригарной посуде по версии Ламариты?

1. Большинство видов мяса и рыбы

Если вы хотите получить аппетитную карамелизированную корочку на стейке, куриной грудке или кусочке лосося, вы не получите желаемого результата на антипригарной сковороде. Ее покрытие не выдерживает высокой температуры, необходимой для достижения такой корочки.

2. Большинство овощей

Как и в случае с мясом, на сковороде с антипригарным покрытием вы не сможете правильно поджарить овощи. Чтобы достичь хороших результатов, для кабачков, моркови, лука, спаржи используйте сковороду из нержавеющей стали или чугунную.

3. Карамелизированная пища

Если вам нужно карамелизировать какой-то продукт, например, для соуса, антипригарная сковорода не подойдет - на ней не получится карамелизация. Эта классическая техника требует правильного обжаривания, для которого антипригарная посуда не предназначена.

4. Продукты с высоким содержанием кислоты

Готовить очень кислую пищу, например томатный соус, блюда с добавление уксуса или лимонного сока, тушеную капусту, на антипригарной сковороде - не лучшая идея. Ведь кислота со временем разъедают нежное покрытие.

5. Супы, соусы

Воздержитесь от приготовления в антипригарной сковороде блюд, требующих значительного помешивания. Этот процесс может быстро изнашивать поверхность. Антипригарная поверхность даже при правильном использовании со временем изнашивается, так зачем это ускорять?

Ранее УНИАН рассказывал, что одна вредная привычка уничтожает антипригарную сковороду быстрее, чем что-либо другое. Речь идет о мытье такой сковородки в посудомоечной машине после каждого использования. Химические вещества, содержащиеся в моющих средствах, могут разъедать и снимать антипригарное покрытие. Также для него вредна очень горячая вода и струи высокого давления.

