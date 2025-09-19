Игорь ответил, виделись ли они с 2014 года.

Украинский певец и участник известной группы 90-х годов "Аква Вита" Игорь Балан рассказал о матери, которая живет в оккупированном россиянами Крыму.

По словам мужчины, с 2014 года они не виделись. Игорь отметил, что маме уже 72 года и он не знает, сможет ли состояться их встреча вживую.

"А каким образом это возможно? Ей уже 72 года. Думаете, это легко в таком возрасте? Мы видимся с ней так, как я сейчас с вами, и все. Понятно, что хотелось бы встретиться, но я не знаю, когда это произойдет", - отметил Балан в интервью OBOZ.UA.

Артист добавил, что после окончания войны нужно будет время, чтобы как-то появилась возможность наладить связь с родными.

"Даже если предположить, что война закончится, оно все равно сразу не заработает, будет буферная зона еще где-то два-три года. Не о чем говорить. И таких ситуаций очень много, когда половина семьи там, а половина здесь", - отметил участник группы "Аква Вита".

Напомним, ранее народная артистка Украины Екатерина Бужинская рассказала о маме, которая продолжает жить в оккупированном Крыму. Родные люди не виделись более 10 лет.

