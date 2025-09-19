Такими действиями КНДР показывает, что намерена продемонстрировать свою способность разведывать деятельность врагов.

Северная Корея провела испытания тактических ударных беспилотников. За полетами БпЛА серии Kumsong лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщают государственные СМИ, передает Newsweek.

"Он подробно ознакомился с характеристиками и боевым применением различных типов беспилотного вооружения и оборудования, включая стратегические и тактические беспилотные наблюдательные аппараты и многоцелевые дроны, которые разрабатываются и производятся", - написала государственная газета "Родон Синмум".

Также Ким "выразил большое удовлетворение результатами" и подчеркнул, что беспилотное оборудование становится важным военным активом.

Видео дня

По словам лидера КНДР, "самым высоким приоритетом и важной задачей в модернизации вооруженных сил Северной Кореи является создание высокоразвитой базы для основных технологий беспилотного оборудования и искусственного интеллекта".

В то же время, как пишет Newsweek, эти беспилотники, скорее всего, являются клонами американских систем.

Как отметил старший научный сотрудник Южнокорейского института национального объединения Хон Мин, такие испытания новых дронов КНДР могут посылать сигнал своим противникам, а именно США и Южной Корее, чьи войска проводят военные учения в этом месяце.

"Северная Корея может намереваться продемонстрировать свою способность разведывать деятельность врагов и атаковать основные радиолокационные или противовоздушные базы", - подчеркнул он.

Оружие Северной Кореи - последние новости

Ранее Newsweek сообщал, что Северная Корея получила от России технологии атомных подводных лодок. По информации разведки Южной Кореи, КНДР получила ядерный реактор для развития своего подводного флота.

Известно, что кроме развития ядерной и ракетной программ, Северная Корея усиливает свои военно-морские силы, строя атомную подводную лодку с управляемыми ракетами и два эсминца водоизмещением 5000 тонн.

Также аналитики выяснили, какие ракеты имеет КНДР в своем арсенале. В общем сообщалось, что Северная Корея построила много необъявленных ракетных баз, которые не являются частью никакого процесса демилитаризации.

Вас также могут заинтересовать новости: