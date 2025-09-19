Что произойдет, если выстрелить из пистолета в космосе

Физика космоса меняет все: пуля будет лететь вечно, а стрелок почувствует сильную отдачу и будет дрейфовать в противоположном направлении.

На Земле на выстрел влияют гравитация, сопротивление воздуха и твердая поверхность, удерживающая стрелка. В космосе же эти факторы отсутствуют: нет атмосферы, а гравитация минимальна. Это меняет поведение пули и самого стрелка, пишет BGR.

Современные патроны автономные - они содержат пулю, капсюль и химический заряд с собственным окислителем. Поэтому выстрел в вакууме произойдет без проблем, даже без кислорода. Однако пуля не будет замедляться, как на Земле, и будет продолжать движение бесконечно, меняя траекторию только вблизи планет или других небесных тел.

Стрелок после выстрела почувствует сильную отдачу из-за третьего закона Ньютона: без земли и атмосферы его отбросит назад, и он будет дрейфовать в противоположном направлении до выстрела.

Видео дня

Даже если пуля продолжает движение, шансы, что она попадет в планету, спутник или космический корабль, чрезвычайно малы. В открытом космосе шар просто станет еще одним дрейфующим фрагментом материи. На низкой околоземной орбите шар может со временем вернуться к планете из-за гравитации, а в межгалактическом пространстве его путь будет бесконечным, ведь галактики постоянно удаляются друг от друга.

Вас также могут заинтересовать новости: