OSINT-аналитики зафиксировали новую базу беспилотников в Брянской области, в 35 км от границы.

Россия построила новую площадку для запуска дронов у границы с Украиной.

О появлении в Брянской области российской базы для запуска беспилотников, расположенной всего в 35 км от украинской границы сообщил OSINT-аналитик Брэди Африк.

По его словам, строительство велось в течение лета. Еще в июле на месте новой площадки было пустое поле, а теперь там оборудована инфраструктура для запуска дронов.

Аналитик также обнародовал видео, которое подтверждает ход работ и текущее состояние объекта.

Российские дроны на войне - последние новости

Как сообщал УНИАН, в последние два месяца россияне начали применять в войне против Украины новые "Шахеды" с прямым управлением.

Такие "Шахеды" получают сигнал не через мобильную связь, как стандартные версии этого БпЛА. Вместо этого беспилотник использует особый модем, который позволяет передавать по радиоканалам информацию напрямую в РФ.

В то же время Украина продолжает изучать новый российский БПЛА "Герань-3". Отмечается, что дальность его полета составляет до 1000 км, а скорость составляет от 300 км/ч. Отмечается, что это в 1,6 раза больше, чем винтовой "Шахед".

