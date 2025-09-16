УНИАН подготовил подборку лучших новых фильмов этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главными кинопремьерами этой недели в кинотеатрах Украины станут романтическое фэнтези "Большое смелое красивое путешествие" с Марго Робби и Колином Фарреллом, а также спортивный хоррор "Легенда" от продюсера Джордана Пила.

Онлайн, тем временем, можно будет посмотреть биографическую драму "Свайпнуть" с Лили Джеймс и Дэном Стивенсом.

Подробнее об этих и других новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Большое смелое красивое путешествие

A Big Bold Beautiful Journey (США, 2025, приключения/драма/фэнтези/романтика)

В центре сюжета – одинокие незнакомцы Сара и Дэвид, которые встречаются на свадьбе общего друга. В результате загадочной случайности они отправляются в большое, смелое, красивое путешествие – удивительное приключение, которое дарит им возможность вновь пережить важнейшие мгновения своей жизни, пройдя через таинственную дверь. Это помогает им лучше понять, как они оказались в настоящем, и, возможно, дает шанс измениться в будущем.

Главные роли в фильме сыграли оскаровские номинанты Марго Робби ("Отряд самоубийц", "Барби", "Вавилон", "Волк с Уолл-стрит", "Я, Тоня", "Однажды в... Голливуде") и Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банши Инишерина", "Бэтмен", сериалы "Настоящий детектив", "Пингвин").

Также в картине можно будет увидеть Фиби Уоллер-Бридж ("Прощай, Кристофер Робин", "Индиана Джонс и реликвия судьбы", "Воображаемые друзья", сериал "Дрянь"), Лили Рэйб (почти все сезоны сериала-антологии "Американская история ужасов"), Джоди Тернер-Смит ("После Янга", сериалы "Анна Болейн", "Плохая обезьяна", "Агентство"), Билли Магнуссена ("Взлет", "Придорожное заведение", "Лило и Стич", сериал "Черное зеркало") и другие.

Снял фильм американский режиссер южнокорейского происхождения Когонада, которого критики обычно хвалят за его узнаваемую визуальную эстетику. В частности, он снял ленты "Колумбус" (2017) и "После Янга" (2021) – в последнем главную роль также сыграл Колин Фаррелл. Кроме того, он отвечал за отдельные эпизоды сериалов "Патинко" (2022) и "Аколит" (2024).

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Легенда

Him (США, 2025, ужасы/спорт)

Главный герой фильма – молодой, амбициозный футболист Кэмерон Кейд, чья мечта, с детства казавшаяся недостижимой, наконец становится реальностью: его приглашают на эксклюзивные тренировки с легендой спорта, загадочным и харизматичным квотербеком Исайей Уайтом. Но вместо триумфа его ждет изолированный тренировочный центр. И пока обучение Кэма набирает обороты, харизма ментора начинает приобретать зловещий окрас, затягивая молодого спортсмена в дезориентирующую бездну, которая может стоить ему значительно большего, чем он был готов отдать.

Главные роли в фильме исполнили Тайрик Уизерс ("Я знаю, что вы сделали прошлым летом", Выпускной год", сериал "Атланта"), Марлон Уэйанс ("Эйр", "Реквием по мечте", "Очень страшное кино"), Джулия Фокс ("Неограненные драгоценности") и другие.

Снял фильм американский режиссер Джастин Типпинг (сериал "Черный понедельник"), а его продюсером выступил оскароносный хоррор-режиссер Джордан Пил ("Прочь", "Мы", "Ноу").

Последнее ограбление

Afterburn (США, 2025, комедия/боевик/фантастика)

События фильма происходит в вероятном будущем, где мощная солнечная вспышка уничтожает часть поверхности Земли. Охотник за сокровищами Джейк по требованию "постапокалиптического" диктатора по прозвищу "Король Артур" отправляется в Европу в последнюю миссию: найти вожделенный клад – Мону Лизу. Но во время своих приключений Джейк понимает, что мир нуждается в герое больше, чем в картине.

Главные роли в фильме сыграли Дэйв Батиста (франшиза "Стражи Галактики", "Игра киллера", "В затерянных землях") и французская актриса украинского происхождения с сомнительной гражданской позицией Ольга Куриленко ("Квант милосердия", "Черная вдова").

Снял ленту американский каскадер, мастер боевых искусств и режиссер Дж.Дж. Перри ("Дневная смена", "Игра киллера").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,4 из 10 баллов.

Миссия "Зверопоезд"

Falcon Express (США, Франция, 2025, приключения/анимация/семейный)

По сюжету фильма, скоростной поезд с маршрутом через всю Калифорнию неожиданно трогается с места, забрав с собой только домашних животных, и оставив на перроне всех людей. И за всем этим стоит Ганс – вороватый барсук, у которого "собственные счеты" с одним из пассажиров. За поездом следит весь мир, а когда катастрофа кажется неизбежной – домашние любимцы могут рассчитывать только на енота-мошенника, который неожиданно открывает в себе героя, способного спасти всех.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

Ресторан

Délicieux (Франция, Бельгия, 2021, комедия/драма/исторический)

Лента рассказывает невероятно вкусную историю открытия первого в мире гурманского ресторана. Франция, 1789 год, накануне революции. С помощью удивительно талантливой молодой женщины, шеф-повар, уволенный своим знатным хозяином, находит силы забыть свое прошлое слуги, и открывает первый в мире ресторан.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов.

Свайпнуть

Swiped (США, 2025, биография/драма)

Сюжет фильма основан на реальной истории Уитни Вулф Херд – основательницы и бывшего генерального директора компании Bumble, которая создала "женское" приложение для знакомств.

Главные роли в фильме сыграли Лили Джеймс ("Золушка", "На драйве", "Темные времена", "Железный коготь", "Оператор", сериал "Пэм и Томми") и Дэн Стивенс ("Красавица и Чудовище", "Годзилла и Конг: Новая империя", "Кукушка", сериалы "Аббатство Даунтон", "Легион").

Режиссером фильма выступила Рэйчел Ли Голденберг ("Девушка из долины", "Небеременная").

Премьера фильма состоялась на прошлой неделе на Международном кинофестивале в Торонто. Для широкой аудитории она станет доступна на Hulu с 19 сентября 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 15% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 36 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом негативные отзывы".

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы сентября 2025 года – на этой неделе на Amazon стартует второй сезон антисупергеройского сериала "Поколение V", на Apple TV+ состоится премьера четвертого сезона драматического сериала "Утреннее шоу", а на Paramount+ выйдет первый эпизод третьего сезона криминального сериала "Король Талси". Тем временем, на Netflix выйдут криминальные сериалы "Черный кролик" и "Бункер миллиардеров".