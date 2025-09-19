Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, а евро - 48,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 19 сентября, остался на прежнем уровне - 41,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,00 гривня за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 49,06 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,30 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,23 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,15 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,77 грн/евро, а курс продажи - 48,55 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 19 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 6 копеек.

По данным регулятора, по отношению к евро гривна также несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,78 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ожидает, что курс доллара в Украине на следующей неделе будет находиться в рамках 41,2-41,5 гривни на наличном рынке, что будет соответствовать уровню предыдущих недель. Курс европейской валюты же зависит от соотношения доллара к евро на мировых рынках и может колебаться в более широком диапазоне - 47,5-49 гривни.

