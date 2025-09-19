Была поражена база хранения материальных средств и склады с боеприпасами.

В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ в Telegram.

В результате удара были поражены база хранения материальных средств, склады с боеприпасами, а также место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

В ССО напомнили, что 810-я бригада морской пехоты, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе, активно участвует в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.

Украинские удары по объектам в РФ

Как сообщал УНИАН, 18 сентября дальнобойные дроны Службы безопасности Украины долетели аж до Башкортостана и устроили громкий "хлопок" на одном из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Было поражено ООО "Газпром Нефтехим Салават".

Так, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 - сердце завода. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, после чего ее уже можно превращать в бензин, дизель, керосин и мазут. На территории завода фиксируется сильный пожар и поднимается черный столб дыма. Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители власти Башкортостана.

