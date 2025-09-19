Осадки вероятны только в субботу на крайнем востоке Украины.

Ближайшие выходные, 20 и 21 сентября, в Украине будут очень теплыми. Особенно воскресенье, когда по всей стране температура повысится до летних +24°...+28°. Существенных осадков не ожидается, только в субботу на крайнем востоке могут покапать кратковременные дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью +13°, днем +23°. В воскресенье ночью ожидается +13°, а днем +28°, практически безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +12°, днем +26°, переменная облачность. В воскресенье ночью +14°, днем +28°, практически безоблачно.

В Луцке в субботу ночью +12°, днем +26°, переменная облачность. В воскресенье - практически безоблачно, ночью +12°, днем +28°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность. Температура воздуха +12°...+24°. В воскресенье температура будет +12°...+28°, практически безоблачно.

В субботу в Одессе будет переменная облачность, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье - практически безоблачно, +12°...+28°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +11°, днем +24°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +11°...+26°, практически безоблачно.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью +12°, днем +24°. В воскресенье температура составит +12°...+28°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +12°...+24°. В воскресенье +12°...+28°, практически безоблачно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +12°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +11°, днем +24°, ясно.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +10°, днем +24°. В воскресенье будет ясно, ночью +7°, днем +24°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +24°, дождь. В воскресенье - ясно, температура составит +8°, днем +24°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно. Температура ночью +10°, днем до +22°. В воскресенье ночью температура составит +8°, днем столбики термометров покажут +22°, ясно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +13°, днем +25°, ясно. В воскресенье - ясно. Температура ночью составит +14°, днем +24°.

В Трускавце в субботу ясно, температура до +25°. В воскресенье - ясно, температура +15°...+26°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +23°. В воскресенье - ясно, +11°...+24°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +25°. В воскресенье - ясно, температура +15°...+23°.

