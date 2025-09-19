Несмотря на то, что прошло почти пять месяцев после того, как НБУ официально признал деловую репутацию Порошенко как владельца Международного инвестиционного банка небезупречной, о применении временного запрета права голоса в отношении акций МИБ до сих пор не сообщалось.

Об этом пишет экономический эксперт Юрий Гаврилечко в своем блоге на Цензор.Нет.

Он напомнил, что, по данным НБУ, решение о "небезупречной" репутации Порошенко принято 29 апреля 2025 года в связи с примененными к нему санкциями СНБО. В марте-апреле регулятор и сам Порошенко публично обменивались заявлениями по ситуации вокруг банка, однако отдельного пресс-релиза НБУ о запрете права голоса для владельца существенного участия в МИБе не появлялось.

Как отметил блогер, в похожих кейсах регулятор действовал жестче и быстрее.

"В 2023 году НБУ признал небезупречной деловую репутацию контроллера Idea Bank (Getin Holding) и сразу лишил права голоса по акциям. А уже 3 мая 2024 года регулятор установил срок для принудительного отчуждения - компании предоставили время на продажу банка. Еще один кейс - "МОТОР-БАНК": 11 ноября 2022 года НБУ одновременно признал небезупречной репутацию Вячеслава Богуслаева и запретил использование права голоса за 100% акций сроком на год", - отметил Гаврилечко.

Он также отметил, что дальнейшие санкции против банка Петра Порошенко могли тормозиться искусственно.

"Не может быть, чтобы проект решения о временном запрете права голоса не готовили в надзорном блоке НБУ (поскольку процедурная практика наработана достаточно основательная), но его, очевидно, "стопорнули на самой верхушке", потому что свет оно так и не увидело до сих пор. Среди возможных объяснений "лояльности" руководства Нацбанка к МИБ прежде всего на ум приходит, так сказать, "политический менеджмент" рисков главой НБУ. А именно - попытка сохранить рычаги влияния и коммуникационные "мосты" в будущем послевыборном ландшафте, включая оппонентов действующей власти", - отметил эксперт.

Он призвал руководство Нацбанка прокомментировать ситуацию вокруг МИБа.

"Публичный ответ на эти вопросы - точно в интересах всех. НБУ - чтобы не тонуть в подозрениях и "рассуждениях и предсказаниях"; рынка - чтобы видеть равенство использования регуляторных процедур и правил. Потому что пока остается впечатление, что в конкретно этой истории принцип "как у всех" временно поставили на паузу. А паузы в банковском надзоре всегда вызывают массу подозрений и оговорок и почти никогда не бывают без последствий", - резюмирует Гаврилечко.