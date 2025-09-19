Решение вызвано ситуацией, которая сложилась на поле боя.

Существует вероятность, что до конца года возникнет необходимость еще раз менять государственный бюджет на 2025 год, увеличивая расходы на сектор безопасности и обороны.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Действительно, есть вероятность, что мы будем вынуждены менять бюджет 2025 года еще раз, увеличивая ресурс сектора безопасности и обороны. Это решение вызвано ситуацией, которая складывается на поле боя. Мы готовы и будем оперативно реагировать, несмотря на то, что иногда нам приходится принимать сложные решения", - сказал он.

По словам Марченко, сейчас проводятся соответствующие консультации с представителями сектора безопасности и обороны и первым вице-премьер-министром в поисках оптимального решения, каким образом эти расходы будут направлены и когда.

"Мы к вам (народным депутатам, - УНИАН) обратимся, как только решение будет готово и получит поддержку правительства. У нас есть понимание, каким образом будем закрывать эту потребность, у нас есть ресурс для того, чтобы закрыть эту потребность. Остался вопрос, какой формат этой поддержки, и времени, когда мы к вам обратимся", - сказал министр.

В июле 2025 года Верховная Рада приняла закон об увеличении бюджета в этом году на 412 млрд грн на военные нужды. Основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета является пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год, в частности среднемесячной заработной платы и прибыли прибыльных предприятий, и рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов.

20 августа парламент принял изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год, увеличив расходы на 40 миллиардов гривен. принятый закон касался преимущественно невоенных расходов. Отдельно было предусмотрено решение для поддержки ВПО - в частности 1 млрд грн перераспределили на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания ВПО.

