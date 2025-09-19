На испытательной базе Китая 'засветилось' таинственное 'летающее крыло' (фото)

Новый беспилотник с летающим крылом, вероятно эволюция CH-7, появился на спутниковом снимке секретной базы в Синьцзяне.

На спутниковом снимке Planet Labs от 14 августа зафиксировали большой малозаметный беспилотник с формой летающего крыла, расположенный на взлетно-посадочной полосе секретной испытательной базы вблизи Малана, в западном Синьцзяне. Конструкция напоминает китайский высотный беспилотник длительной продолжительности полета CH-7 и, вероятно, является его эволюцией или имеет похожую форму, пишет TWZ.

Беспилотник имеет размах крыльев около 40 м футов, передний воздухозаборник и задний выхлоп. Изображение показывает, что вокруг дрона могут находиться транспортные средства или вспомогательное оборудование, а сам объект не пытались скрыть от спутниковой съемки.

Новый аппарат заметно отличается от CH-7 по форме носовой части, стреловидности крыльев и геометрии законцовок. Вероятно, он предназначен для разведки, рекогносцировки и наблюдения (ISR), а также может выполнять ударные миссии как UCAV.

Обнаружение нового беспилотника свидетельствует о тенденции Китая к разработке нескольких уровней "летающих крыльев" для различных военных задач. Китайская авиационная промышленность активно инвестирует в эту отрасль, привлекая академические структуры и проводя испытания передовых технологий беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ранее на спутниковых снимках Малана также зафиксировали другие крупные малозаметные беспилотники, что свидетельствует о систематическом наращивании китайского арсенала "летающих крыльев" высокой дальности и продолжительности полета.

Как сообщал УНИАН, Китай показал большой подводный дрон AJX-002. По мнению международных аналитиков, Китай пытается создать аналог российского ядерного подводного дрона "Посейдон". В то же время эксперты говорят, что китайский дрон отличается от образца РФ и не предназначен для провоцирования ядерной войны.

Большой китайский подводный беспилотник AJX002, впервые показанный в августе на параде в Пекине, по выводам аналитиков является платформой для минирования, а не универсальным разведчиком или охотником за целями.

